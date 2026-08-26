Ciclista disperso, ancora nessuna traccia. Il torrente battuto fino all’autostrada

Proseguiranno anche questa mattina le ricerche del ciclista disperso nel torrente Cervo a Castelletto, travolto dalla forte corrente all’alba di martedì mentre attraversava il guado proprio nel momento in cui la Protezione civile stava procedendo alla sua chiusura.

Le operazioni coordinate dai vigili del fuoco sono andate avanti per tutta la giornata di ieri, senza però portare al ritrovamento della persona.

Ciclista disperso, il torrente scansionato fino all’autostrada

Particolarmente estesa la perlustrazione effettuata dal Nucleo SAPR, specializzato nell’utilizzo dei droni: la scansione ha interessato l’intero greto del Cervo, proseguendo verso valle fino all’autostrada A4.

Contemporaneamente, i volontari del distaccamento dei vigili del fuoco di Santhià hanno controllato ponti e guadi lungo il corso d’acqua, spingendosi fino al territorio comunale di Quinto Vercellese.

Indumenti e scarpe segnalati dai droni, ma l’esito delle verifiche è stato negativo

Durante la ricognizione aerea sono stati individuati due punti considerati meritevoli di verifica, nei quali era stata rilevata la presenza di un indumento e di alcune calzature.

La squadra fluviale del Comando di Biella ha raggiunto i luoghi indicati dal Nucleo SAPR per effettuare i necessari accertamenti. Le verifiche, però, hanno dato esito negativo e non è stato possibile collegare gli oggetti alla persona dispersa.

Le ricerche sono state quindi sospese nella serata di ieri, ma soltanto temporaneamente, per poi riprendere nella giornata di oggi.

I vigili del fuoco hanno comunque mantenuto un presidio nell’area del guado di Castelletto Cervo anche durante la notte.

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