Si cerca ancora il ciclista disperso nel guado di Castelletto Cervo.

Si cerca ancora il ciclista disperso nel guado di Castelletto Cervo

Nella prima mattinata di oggi, poco prima delle ore 6, i Vigili del Fuoco del Comando di Biella e Cossato sono intervenuti presso il guado di Castelletto Cervo a seguito della segnalazione di una persona in bicicletta travolta dalla corrente del torrente Cervo.

Nelle prime fasi delle operazioni sono scese in campo sei unità specializzate nel soccorso acquatico e fluviale (SAF), supportate dal Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco della Lombardia e dall’elicottero “Drago” del reparto volo di Malpensa.

Successivamente, a causa delle avverse condizioni idrometriche del corso d’acqua, è stato richiesto l’intervento del Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) del Piemonte per effettuare il monitoraggio dall’alto lungo l’intera asta fluviale mediante l’impiego di droni.

Al momento non sono ancora note le generalità della persona dispersa. A tutela della pubblica incolumità, i guadi di Castelletto Cervo e di Gifflenga restano temporaneamente chiusi al traffico veicolare e pedonale.

Le operazioni di ricerca sono tuttora in corso. Sul posto è stato allestito l’UCL (Unità di Comando Locale) per la gestione e la direzione dei soccorsi tramite il Posto di Comando Avanzato.

Presenti sul luogo dell’evento anche i Carabinieri e i Sindaci dei Comuni di Castelletto Cervo e Gifflenga.

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