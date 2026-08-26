Morde la vicina e le amputa un dito: arrestata.

Morde la vicina e le amputa un dito: arrestata

Una donna di 42 anni è stata arrestata dai carabinieri a Ivrea con l’accusa di lesioni personali gravissime dopo aver aggredito una vicina di casa e averle tranciato a morsi una falange.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, tra le due connazionali esistevano da tempo contrasti legati a questioni di vicinato. La 42enne avrebbe seguito la donna fino a un locale. Qui è iniziata una discussione, rapidamente degenerata in una violenta aggressione.

Prima l’ombrello, poi il morso alla mano

Durante lo scontro la 42enne ha colpito la vicina alla testa con un ombrello e successivamente le ha afferrato un braccio. A quel punto ha morso con forza la mano destra della donna, provocando l’amputazione traumatica della falange dell’indice.

Nel tentativo di sottrarsi all’aggressione, la vittima ha utilizzato una bomboletta di spray al peperoncino che aveva nello zaino. La sostanza urticante ha raggiunto diverse persone presenti.

L’arresto e il divieto di avvicinamento

A interrompere la colluttazione sono stati alcuni clienti del bar, mentre il titolare ha richiesto l’intervento dei carabinieri. La donna ferita è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Ivrea, dove i medici hanno accertato la perdita irreversibile della falange.

La 42enne è stata arrestata. Dopo il rito direttissimo davanti al tribunale di Ivrea, nei suoi confronti è stato disposto il divieto di avvicinamento alla vicina di casa. Lo riporta Notizia Oggi

Immagine di repertorio

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