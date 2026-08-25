Dopo i violenti fatti a Biella interviene Gioventù Nazionale

Risse con coltelli, bottiglie spezzate, minacce e violenze che sfociano in aggressioni con persone finite in ospedale. Quanto accaduto nelle ultime ore tra piazza Duomo e i Giardini Zumaglini ha scosso il centro di Biella, riaccendendo i riflettori sul tema della sicurezza urbana, della prevenzione e del degrado giovanile.

Sull’episodio è intervenuto con fermezza Francesco Nicolini, Segretario Provinciale di Gioventù Nazionale Biella, sottolineando come tali fatti non possano in alcun modo essere minimizzati o normalizzati. Nicolini ha espresso una condanna netta della violenza, evidenziando come la responsabilità sia sempre individuale e non debba mai trasformarsi nella criminalizzazione di intere comunità. Contestualmente, ha rivolto un plauso all’intervento tempestivo delle Forze dell’Ordine — Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale — richiamando però l’esigenza di potenziare la presenza sul territorio.

Tra le proposte avanzate figurano il rafforzamento dei presidi notturni fissi e continuativi nelle aree più sensibili della città, un maggior impiego della videosorveglianza e la riapertura del dibattito sulle “ronde notturne”: presidi civici organizzati e coordinati con le autorità, volti al monitoraggio e alla segnalazione tempestiva dei pericoli senza mai sostituirsi alla forza pubblica.

A fianco della fermezza istituzionale e dell’innalzamento dei controlli, la ricetta di Gioventù Nazionale mette al centro la prevenzione culturale. L’obiettivo è promuovere una vasta campagna di sensibilizzazione che coinvolga scuole, università e associazioni giovanili per contrastare la cultura della violenza e promuovere il rispetto della legalità tra i ragazzi. Biella — conclude la nota — deve rimanere una città sicura per famiglie, giovani e commercianti, dove lo Stato riaffermi la propria presenza contro ogni forma di prepotenza.

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