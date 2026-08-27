Schianto in Super per evitare un’auto contromano – FOTO E VIDEO

Schianto in Super per evitare un’auto contromano.

Schianto in Super per evitare un’auto contromano

Ieri sera, poco dopo le ore 22:00, i Vigili del fuoco di Biella sono intervenuti in superstrada dove si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture in un tamponamento.



Dai primi rilievi effettuati sul posto, l’impatto sarebbe stato causato dalla manovra di emergenza di uno dei conducenti per evitare un terzo veicolo che procedeva in senso contrario.

Il bilancio complessivo è di quattro persone coinvolte:

3 persone hanno riportato lesioni lievi e sono state soccorse in codice verde;

1 persona ha riportato traumi di media gravità ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per le prime cure e il trasporto dei feriti, unitamente ai carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito e avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto e identificare i veicoli interessati.

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