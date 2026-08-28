AttualitàBiellese Orientale
Il mistero del ciclista travolto dal fiume sul guado di Castelletto
Non si conosce ancora l’identità della persona
Più le ore passano, più il contorno di questa vicenda si tinge di un giallo fitto e angosciante. È entrato nel suo secondo giorno il dispositivo di soccorso mobilitato per ritrovare il ciclista travolto dalla furia del torrente Cervo, ma del corpo – e soprattutto di un nome – non c’è ancora alcuna traccia.
Il fiume non restituisce la bicicletta né risposte, lasciando i soccorritori di fronte a un rompicapo inedito: un uomo è stato inghiottito dall’acqua, ma nessuno ne reclama la scomparsa.
Approfittando del calo della portata d’acqua e di condizioni della corrente più favorevoli, ieri sono scese in campo le forze migliori:
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In acqua: Le unità specializzate nel soccorso fluviale e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco del Piemonte hanno scandagliato l’alveo e le anse del torrente.
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In volo: L’elicottero Drago del reparto volo di Torino ha perlustrato a lungo l’intera area dall’alto, effettuando passaggi a bassa quota per individuare ostacoli o indizi tra la vegetazione spazzata dalla piena.
Il dettaglio che tormenta gli investigatori resta l’assenza di segnalazioni. Nessuna famiglia si è fatta avanti, nessun conoscente ha denunciato il mancato rientro di un amico uscito in bici. Si ipotizza possa trattarsi di uno sportivo di passaggio o di un residente che viveva solo.
Mentre le perlustrazioni proseguono lungo le sponde, i carabinieri cercano di incrociare i dati delle auto parcheggiate e abbandonate nei dintorni, nella speranza di dare presto un volto e un nome allo sfortunato ciclista tradito dal guado.
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