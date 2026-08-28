Il mistero del ciclista travolto dal fiume sul guado di Castelletto

Più le ore passano, più il contorno di questa vicenda si tinge di un giallo fitto e angosciante. È entrato nel suo secondo giorno il dispositivo di soccorso mobilitato per ritrovare il ciclista travolto dalla furia del torrente Cervo, ma del corpo – e soprattutto di un nome – non c’è ancora alcuna traccia.

Il fiume non restituisce la bicicletta né risposte, lasciando i soccorritori di fronte a un rompicapo inedito: un uomo è stato inghiottito dall’acqua, ma nessuno ne reclama la scomparsa.

Approfittando del calo della portata d’acqua e di condizioni della corrente più favorevoli, ieri sono scese in campo le forze migliori:

In acqua: Le unità specializzate nel soccorso fluviale e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco del Piemonte hanno scandagliato l’alveo e le anse del torrente.

In volo: L’elicottero Drago del reparto volo di Torino ha perlustrato a lungo l’intera area dall’alto, effettuando passaggi a bassa quota per individuare ostacoli o indizi tra la vegetazione spazzata dalla piena.

Il dettaglio che tormenta gli investigatori resta l’assenza di segnalazioni. Nessuna famiglia si è fatta avanti, nessun conoscente ha denunciato il mancato rientro di un amico uscito in bici. Si ipotizza possa trattarsi di uno sportivo di passaggio o di un residente che viveva solo.

Mentre le perlustrazioni proseguono lungo le sponde, i carabinieri cercano di incrociare i dati delle auto parcheggiate e abbandonate nei dintorni, nella speranza di dare presto un volto e un nome allo sfortunato ciclista tradito dal guado.

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