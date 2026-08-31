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Lavoro nel tessile, Tintalana cerca personale: le posizioni aperte a Masserano

Opportunità per personale esperto e candidati da formare attraverso tirocini finalizzati all’assunzione

Pubblicato

13 secondi fa

il

Tintalana Srl - Filatura di Masserano
Tintalana Srl - Filatura di Masserano
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TINTALANA SRL – MASSERANO/USCITA SUPERSTRADA

FILATURA PETTINATA LANA A CICLO COMPLETO CERCA PER TURNI TRADIZIONALI E WEEK END

Personale esperto e motivato per le seguenti posizioni:

  • operai di preparazione (per mescolatrice, pettinatrici, stiratoi, finitore);
  • operai filatori per filoroccatura (filatoio-vaporizzo-roccatrice);
  • operai ritorcitori e filatori (per ritorcitoi e aiuto filatura).

Personale da formare con tirocinio finalizzato all’assunzione

Scrivere inviando CV a 📧 info@tintalana.com

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