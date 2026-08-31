Annunci Lavoro
Lavoro nel tessile, Tintalana cerca personale: le posizioni aperte a Masserano
Opportunità per personale esperto e candidati da formare attraverso tirocini finalizzati all’assunzione
TINTALANA SRL – MASSERANO/USCITA SUPERSTRADA
FILATURA PETTINATA LANA A CICLO COMPLETO CERCA PER TURNI TRADIZIONALI E WEEK END
Personale esperto e motivato per le seguenti posizioni:
- operai di preparazione (per mescolatrice, pettinatrici, stiratoi, finitore);
- operai filatori per filoroccatura (filatoio-vaporizzo-roccatrice);
- operai ritorcitori e filatori (per ritorcitoi e aiuto filatura).
Personale da formare con tirocinio finalizzato all’assunzione
Scrivere inviando CV a 📧 info@tintalana.com
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Fuori provincia2 giorni fa
Schianto in autostrada, muoiono due ragazzi di 22 e 23 anni
Fuori provincia1 giorno fa
Tragedia all’Alpe Devero, sei margari intossicati: un morto e un 19enne grave
Basso Biellese2 giorni fa
Addio a Marco Vismara, morto a soli 61 anni
Biella16 ore fa
Dramma nel carcere di Biella: detenuto 23enne si toglie la vita in cella
Fuori provincia2 giorni fa