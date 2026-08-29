Malore durante l’allenamento, muore a soli 32 anni il capitano del Casalino.

Malore durante l’allenamento, muore a soli 32 anni il capitano del Casalino

Gabriele Varesi, 32 anni, capitano dell’Asd Casalino 1964, è morto dopo un improvviso malore accusato l’altra sera sera mentre si allenava sulle strade di Casalino insieme ad alcuni compagni di squadra. Il gruppo stava preparando la ripresa della stagione calcistica di Terza categoria quando il giovane si è accasciato a una cinquantina di metri dalla chiesa parrocchiale.

I compagni hanno immediatamente cercato di rianimarlo, mentre venivano allertati i soccorsi. Sul posto è arrivato il personale del 118, che dopo le prime cure ha disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Maggiore di Novara. Le condizioni del calciatore sono però rimaste gravissime.

Una vita legata al Casalino

Come riporta Notizia Oggi, Gabriele Varesi è deceduto poche ore dopo il ricovero. La morte improvvisa del 32enne ha profondamente colpito la comunità e il mondo del calcio locale.

Varesi aveva indossato a lungo la fascia di capitano della formazione del suo paese. Era anche legato alle tradizioni locali: durante la corsa delle carriole del Palio di Santo Stefano di Cameriano aveva più volte gareggiato per i Piti ciuchi-Ochi strachi. Diplomato in informatica al Fauser di Novara, viveva a Cameriano con la compagna Giorgia.

Lunedì il funerale

L’ultimo saluto a Gabriele Varesi sarà celebrato lunedì alle 14.30 nella chiesa di Casalino. La notizia della sua scomparsa ha lasciato increduli amici, compagni di squadra e quanti lo avevano conosciuto attraverso lo sport e la vita del paese. Il 32enne lascia la compagna Giorgia, i genitori Renata e Celestino, la sorella Carola, la zia Piera e i cugini Damiano, Stefano e Federica.

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