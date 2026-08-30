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Dramma nel carcere di Biella: detenuto 23enne si toglie la vita in cella

Questa mattina la tragedia

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24 secondi fa

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Dramma nel carcere di Biella: detenuto 23enne si toglie la vita in cella
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Dramma nel carcere di Biella: detenuto 23enne si toglie la vita in cella.

Dramma nel carcere di Biella: detenuto 23enne si toglie la vita in cella

Tragedia nella casa circondariale di Biella. Intorno alle 12, un detenuto straniero di 23 anni è stato trovato senza vita nella propria cella. Sarebbe un gesto volontario.

L’episodio riaccende i riflettori sulle condizioni delle carceri piemontesi. Leo Beneduci, segretario generale dell’Osapp, denuncia la carenza di personale: «Con il 30% di Polizia Penitenziaria in meno negli istituti continueremo ad assistere a drammi inaccettabili».

Il sindacalista torna inoltre a chiedere interventi urgenti sul sistema carcerario italiano: «Le carceri italiane sono ormai al completo sfascio e nella più totale disorganizzazione: servono interventi immediati».

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