BiellaCronaca
Dramma nel carcere di Biella: detenuto 23enne si toglie la vita in cella
Questa mattina la tragedia
Dramma nel carcere di Biella: detenuto 23enne si toglie la vita in cella.
Dramma nel carcere di Biella: detenuto 23enne si toglie la vita in cella
Tragedia nella casa circondariale di Biella. Intorno alle 12, un detenuto straniero di 23 anni è stato trovato senza vita nella propria cella. Sarebbe un gesto volontario.
L’episodio riaccende i riflettori sulle condizioni delle carceri piemontesi. Leo Beneduci, segretario generale dell’Osapp, denuncia la carenza di personale: «Con il 30% di Polizia Penitenziaria in meno negli istituti continueremo ad assistere a drammi inaccettabili».
Il sindacalista torna inoltre a chiedere interventi urgenti sul sistema carcerario italiano: «Le carceri italiane sono ormai al completo sfascio e nella più totale disorganizzazione: servono interventi immediati».
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook