Rissa tra ragazze nella notte in corso San Maurizio a Biella

Momenti di tensione nel cuore della notte a Biella. Intorno alle 2:30 di sabato, corso San Maurizio è stato teatro di una violenta lite scoppiata tra alcune giovani. La segnalazione giunta alle forze dell’ordine parlava inizialmente di una ragazza rimasta ferita durante lo scontro, elemento che ha fatto scattare un tempestivo e massiccio intervento dei soccorsi.

Sul luogo del fatto sono giunte a sirene spiegate le pattuglie della Squadra Volante della Polizia di Stato. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato una situazione ancora concitata, ma sono riusciti in breve tempo a sedare gli animi, isolare i presenti e riportare la piena calma lungo la via.

Fortunatamente, l’allarme iniziale legato alle condizioni della giovane si è ridimensionato subito dopo i primi accertamenti sul posto. Gli agenti di polizia hanno provveduto a identificare le persone coinvolte nell’episodio e a raccogliere le prime testimonianze per chiarire i motivi che hanno scatenato l’aggressione verbale e fisica tra le ragazze. Le operazioni di controllo e di ripristino dell’ordine pubblico si sono concluse senza ulteriori complicazioni per la viabilità e la sicurezza della zona.

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