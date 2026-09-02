Grave lutto in città: a 72 anni è morto il dottor Michele Piccinato, storico dentista e medico chirurgo di Biella.

Addio a Michele Piccinato. Lascia nel dolore le due figlie

Ad annunciarne la prematura scomparsa sono state le figlie Margherita, con Alberto, e Martina, insieme alla mamma Monica e Luca. Il cordoglio coinvolge inoltre il fratello Ottorino e l’affezionata Gisella.

Michele Piccinato è mancato nella giornata di domenica 30 agosto, a Biella.

Oggi l’ultimo saluto

Il funerale sarà celebrato questa mattina. La cerimonia funebre è in programma alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Paolo, a Biella. Dopo la funzione, il corteo proseguirà per il cimitero di Chiavazza, dove avverrà la sepoltura.

Piccinato era molto conosciuto e stimato in città anche per via della sua professione di dentista – aveva lo studio in via La Marmora 17.

Nel corso degli anni era stato anche molto attivo nell’ambito dell’Andi, Associazione nazionale dentisti italiani, ricoprendo anche la carica di presidente della sezione provinciale.

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