Mazzè, e Ivan Perron, 18 anni di Bussoleno.

Tragedia: un incidente costa la vita a due motociclisti

Il dramma si è consumato ieri intorno alle 16.30 a Giaglione, in Val di Susa, sulla statale 25 del Moncenisio. Coinvolte complessivamente tre moto.

Il terzo motociclista, un 21anne di Novalesa, è rimasto ferito. Soccorso dal personale del 118 di Azienda Zero, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Susa. Le sue condizioni non sono gravi. Per gli altri due ragazzi, purtroppo, i soccorritori non hanno potuto fare nulla.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, ai quali spetta ora ricostruire la dinamica di quanto accaduto e stabilirne le cause. La notizia si è rapidamente diffusa e diversi amici dei giovani coinvolti hanno raggiunto la zona, trovandosi davanti a una scena drammatica.

La statale 25 torna così al centro dell’attenzione per il tema della sicurezza. Chi percorre abitualmente questa arteria segnala da tempo comportamenti pericolosi e velocità elevate, tanto che lungo il tracciato vengono effettuati controlli da parte delle forze dell’ordine.

La tragedia di domenica arriva appena due giorni dopo un altro gravissimo incidente avvenuto nella stessa zona. Venerdì 28 agosto due giovani di 22 e 23 anni, entrambi di Genova, avevano infatti perso la vita sulla A32 Torino-Bardonecchia, in prossimità della galleria di Giaglione.

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(foto di repertorio)

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