Un intervento dettato da un profondo senso del dovere e da una generosità al di sopra di ogni cosa. È finito in tragedia il drammatico tentativo di salvataggio compiuto da Fabrizio Valente, 62 anni, bagnino e imprenditore savonese che questa mattina ad Andora ha perso la vita per soccorrere una coppia di turisti giunti dal Piemonte.

Tragedia ad Andora: bagnino muore per salvare coppia piemontese

Intorno alle 10:40, la coppia piemontese si è trovata in fortissima difficoltà nelle acque antistanti un molo. Nonostante la bandiera rossa sventolasse sul litorale ad indicare il pericolo delle violente correnti sottomarine, i due villeggianti – tra cui un uomo residente nel cuneese – si sono trovati intrappolati in mare.

Valente si è tuffato senza alcuna esitazione insieme a un collega. Quest’ultimo è riuscito a portare in salvo la donna piemontese, mentre Valente ha provato con tutte le forze a raggiungere il turista cuneese. Purtroppo, stremato da un altro salvataggio eseguito soltanto mezz’ora prima, il bagnino 62enne è stato sopraffatto dalla fatica ed è deceduto insieme al bagnante che tentava di strappare alle onde.

Un uomo stupendo, grande lavoratore e volontario, ricordato con immenso dolore dai colleghi per il suo estremo altruismo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook