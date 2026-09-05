Addio a Ermanno Bertagnolio, aveva 70 anni

Valdengo piange Ermanno Bertagnolio, morto nel giorno scorsi a 70 anni.

L’uomo ha lasciato nel dolore la moglie Paola, il figlio Andrea con Caterina, la sorella Carla con il marito Luca, la cognata Lella, le nipoti Francesca con il marito Oliver e i figli Emanuele e Davide, Alessandra con il marito Giacomo e i figli Tommaso e Ludovica.

Familiari e amici gli hanno detto addio nel corso della cerimonia della Santa Benedizione, che si è svolta ieri, venerdì 4 settembre, alle 10, nella Sala Commiato Bonino di Valdengo. Al termine della funzione religiosa, la cerimonia funebre è proseguita al Tempio Crematorio di Biella.

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