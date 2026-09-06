A Chiavazza cresce l’allarme per le scorribande di un gruppo di giovanissimi che da settimane sta seminando il panico nel quartiere di Biella. Le testimonianze dei residenti tratteggiano un quadro preoccupante fatto di schiamazzi nel cuore della notte, urla incessanti e un diffuso senso di insicurezza che mina la tranquillità della zona.

Baby gang a Chiavazza: vandalismi nel quartiere

A farne le spese sono soprattutto i beni pubblici: diverse biciclette elettriche a noleggio sono state completamente distrutte e non si contano i danni arrecati alle colonnine di ricarica.

Oltre ai danneggiamenti alla mobilità sostenibile, la baby gang si sarebbe spinta fino all’intrusione all’interno di vecchie abitazioni abbandonate, creando situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza del quartiere e per la loro stessa incolumità. I tentativi di mediazione da parte dei cittadini si sono rivelati del tutto inutili. Chiunque abbia provato a redarguire i ragazzi o a richiamarli al rispetto delle regole civiche è stato travolto da un muro di insulti e arroganza. La rabbia dei residenti ormai si trasforma in una richiesta corale di aiuto diretta alle forze dell’ordine e all’amministrazione comunale. Si chiedono controlli più intensi e un presidio costante del territorio per fermare le intimidazioni prima che la situazione degeneri ulteriormente.

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