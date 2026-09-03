Sequestrati quasi 20mila litri di gasolio in un distributore di Biella dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il carburante, secondo le analisi laboratorio, presentava caratteristiche che potevano creare pericolo durante le fasi di stoccaggio, movimentazione e utilizzo.

Sequestrati quasi 20mila litri di gasolio in un distributore di Biella

Il controllo è scattato nell’ambito del protocollo di collaborazione tra Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sono intervenuti i militari del Gruppo Biella e i funzionari dell’Area territoriale di Biella, coordinati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza e dall’Ufficio ADM Piemonte 3.

Il gasolio, destinato all’autotrazione, è risultato avere un punto di infiammabilità inferiore a 40 gradi, contro un valore minimo di circa 55 gradi previsto dalle norme. Il punto di infiammabilità, per intenderci, indica la temperatura alla quale un liquido inizia a produrre vapori che possono incendiarsi. Un valore più basso rispetto a quello previsto dalla legge comporta maggiori rischi in termini di sicurezza, in particolare durante le operazioni di carico e scarico e nella gestione del carburante.

Ma non ci sarebbero soltanto rischi legati alla possibilità di incendio. Potrebbe provocare anche malfunzionamenti dei motori, maggiore usura e una riduzione del rendimento. Oltre a un possibile incremento delle emissioni inquinanti, con conseguenze per la salute e per l’ambiente.

E’ stata dunque ipotizzata la frode in commercio, prevista dall’articolo 515 del Codice penale. Le forze dell’ordine hanno pertanto proceduto al sequestro di 19.987 litri di gasolio irregolare, insieme alle otto colonnine di erogazione.

LEGGI ANCHE: Distributore automatico non autorizzato, pesante sanzione per una tabaccheria di Biella

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato