Schianto a Biella: auto contro guard rail e trattore ribaltato – FOTO

Grave incidente questa mattina in corso San Maurizio, a pochi metri dalla rotonda dell’ospedale, dove un trattore si è ribaltato dopo il violento scontro con un’auto.

Trattore ribaltato dopo l’impatto con un’auto

Nell’impatto sono rimasti coinvolti il mezzo agricolo e una Fiat Panda. Il primo si è capottato sulla carreggiata, la seconda ha concluso la propria corso contro il guard rail. Ancora ignota l’esatta dinamica, sulla quale stanno svolgendo accertamenti le forze dell’ordine.

Un uomo portato al pronto soccorso in codice giallo

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai conducenti dei due veicoli coinvolti. Al momento non sono disponibili informazioni dettagliate sulle loro condizioni. Ad avere la peggio dovrebbe essere stato l’uomo alla guida del trattore, portato al pronto soccorso in codice giallo.

Oltre a quello del 118, è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e i due mezzi, dei carabinieri, che hanno invece gestito la viabilità e avviato i primi accertamenti.

Il tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso provvisoriamente al traffico, con le auto in arrivo indirizzate verso percorsi alternativi. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione, con code e rallentamenti.

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