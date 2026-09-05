Riprenderanno oggi, sabato 5 settembre, le operazioni di ricerca di Lucio Zambonini, l’uomo disperso da giovedì mattina nella zona del rio Mondelli. Si trova nel territorio comunale di Macugnaga. L’allarme è scattato in seguito al suo mancato rientro, che ha spinto i familiari a sporgere immediata denuncia e ad avviare il protocollo d’emergenza.

Disperso nel fiume da giovedì: oggi proseguono le ricerche

L’area del torrente anzaschino e dei rii laterali è stata perlustrata per tutta la giornata da un imponente dispiegamento di forze. Sul posto sono operativi gli uomini del Soccorso Alpino civile, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, affiancati dalle unità cinofile e dai droni. Decisivo anche l’impiego dei cani da traccia e di due elicotteri (della GdF e dei Vigili del Fuoco), ma finora del disperso non è stata trovata alcuna traccia.

Mentre i familiari hanno lanciato un appello sui social invitando chiunque abbia notizie utili a contattare le forze dell’ordine, per la giornata di domani è previsto un ulteriore potenziamento dei mezzi aerei. Oltre ai due velivoli istituzionali, si alzerà in volo un elicottero della compagnia Eliossola, richiesto direttamente dal figlio di Zambonini, già pilota presso la stessa azienda ossolana.

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