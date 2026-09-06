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Gaglianico piange Alessandra Botto: 67 anni

Lascia il marito, i figli e la sorella

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7 secondi fa

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Gaglianico piange Alessandra Botto: 67 anni.

Circondata dall’affetto dei suoi cari è mancata Alessandra Botto. Aveva 67 anni. Lascia il marito Francesco Bianchini Riccardi, i figli Piercarlo con Chiara e Manfredi con Chiara, la sorella Silvia. Lunedì 7 settembre alle 15 sarà celebrato il funerale nella chiesa di San Pietro a Gaglianico. La famiglia ringrazia il personale del reparto di ematologia dell’ospedale di Novara per amorevoli cure.

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