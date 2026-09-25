Festa dei nonni, ultimi giorni per inviare le foto

Festa dei nonni, è già ora di inviare le vostre foto

Festa dei Nonni, torna l’appuntamento con La Provincia di Biella. Attenzione però peraderire c’e’ tempo solo fino alle ore 24 di domenica 27 settembre. Un appuntamento ormai entrato nella tradizione del giornale e particolarmente caro ai lettori. Anche quest’anno La Provincia di Biella, infatti, celebra la Festa dei Nonni invitando famiglie, figli e nipoti a condividere una fotografia e un pensiero dedicato a quelle figure così importanti nella vita di ciascuno. Negli anni sono state centinaia le immagini e le dediche arrivate in redazione, trasformando le pagine del giornale in una raccolta di sorrisi, ricordi e affetti. Anche per questa edizione sarà possibile partecipare con un piccolo gesto capace di conservare nel tempo un momento speciale.

Come partecipare

Aderire all’iniziativa è semplicissimo. È sufficiente inviare alla redazione, tramite WhatsApp al numero 331.8610314, una fotografia accompagnata da una breve dedica rivolta al proprio nonno o ai propri nonni.

Le immagini saranno pubblicate sul giornale in edicola mercoledì 30 settembre, alla vigilia della Festa dei Nonni, che si celebra il 2 ottobre. Un modo per rendere omaggio a chi, con presenza, affetto e attenzione, rappresenta spesso un punto di riferimento fondamentale per intere generazioni.

La scadenza

Per partecipare c’è tempo fino alle ore 24 di domenica 27 settembre. È quindi importante non attendere gli ultimi giorni per inviare la propria fotografia e la dedica: anche poche parole possono trasformarsi in un ricordo da custodire e condividere con tutta la comunità.

Una festa che coinvolge il Biellese

Di anno in anno l’iniziativa raccoglie numerose adesioni e coinvolge famiglie di ogni età. Le fotografie raccontano rapporti speciali, momenti condivisi e legami che attraversano le generazioni, portando sulle pagine del giornale i volti e le storie di tante famiglie biellesi.

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