Tragedia in bicicletta, muore un bambino di 7 anni

Stava andando a scuola insieme al papà il bambino travolto da un’auto mentre viaggiava sulla sua bicicletta. La tragedia si è consumata a Torino, in corso Regina Margherita, nella mattinata di ieri, martedì 22 settembre.

Traportato con la massima urgenza all’ospedale Regina Margherita dai sanitari del 118 Azienda Zero, il piccolo purtroppo non ce l’ha fatta. Soccorso anche il padre, in condizione di choc dopo l’incidente.

Bambino in bicicletta travolto da un’auto, tragedia a Torino

Stando a quanto ricostruito finora, il bambino si stava dirigendo verso la scuola insieme al papà. Erano da poco partiti proprio dal negozio di biciclette del padre e il piccolo indossava regolarmente il casco. All’improvviso lo scontro con una Chevrolet Matiz e la caduta rovinosa sull’asfalto. L’automobilista si è subito fermata per prestare i primi soccorsi e poco dopo sono arrivati i sanitari del 118. Il giovanissimo ferito è stato portato d’urgenza all’ospedale, dove è stato operato e ricoverato in prognosi riservata, ma purtroppo non ce l’ha fatta: il suo cuore ha smesso di battere nelle ore successive.

L’esatta dinamica dell’incidente è in fase d’accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto.

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