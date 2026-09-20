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CronacaValli Mosso e Sessera

Si schianta in moto durante il sorpasso: è grave

Trasportato in elicottero all’ospedale

Pubblicato

5 minuti fa

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Moto fuori strada, 26enne trasportato in ospedale
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Si schianta in moto durante il sorpasso: è grave.

Si schianta in moto durante il sorpasso: è grave

Grave incidente a Ponzone: un motociclista avrebbe perso il controllo durante un sorpasso e si è schiantato contro un edificio. Trasportato in elicottero a Novara, è ricoverato in prognosi riservata.

Immagine di repertorio

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