CronacaValli Mosso e Sessera
Si schianta in moto durante il sorpasso: è grave
Trasportato in elicottero all’ospedale
Si schianta in moto durante il sorpasso: è grave.
Si schianta in moto durante il sorpasso: è grave
Grave incidente a Ponzone: un motociclista avrebbe perso il controllo durante un sorpasso e si è schiantato contro un edificio. Trasportato in elicottero a Novara, è ricoverato in prognosi riservata.
Immagine di repertorio
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