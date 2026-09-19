Roasio piange il sindaco Gianmario Taraboletti: 47 anni.

Tragedia venerdì pomeriggio 18 settembre a Roasio. Gianmario Taraboletti è mancato mentre era nel suo ufficio. Forse un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Una notizia incredibile. Lascia la famiglia, oltre a tanti amici.

Era un sindaco attento al suo territorio e pieno di idee ed entusiasmo. Era stato eletto per la prima volta nel 2014 e per tre mandati era stato confermato. L’ultima volta nel 2024. Aveva appena iniziato di fatto il suo terzo mandato.

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