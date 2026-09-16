Addio a Vera: giovane mamma di 39 anni.

La malattia le era stata diagnosticata quando aveva appena 28 anni e una figlia di due anni. Nel corso degli anni aveva continuato a seguire la famiglia e le proprie attività. Collaborava inoltre nella gestione della ditta edile della famiglia Farioli, conosciuta nel territorio della valle.

L’impegno nel sociale

Laureata in Scienze del turismo e della comunità locale all’università Milano Bicocca, Farioli conosceva bene la lingua spagnola. Per alcuni anni aveva collaborato con un’amica per sostenere bambine peruviane affette da leucemia arrivate in Italia per sottoporsi alle cure dell’ospedale Bambino Gesù di Roma