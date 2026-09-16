Attualità
Addio a Vera: giovane mamma di 39 anni
Tanti messaggi di cordoglio
Addio a Vera: giovane mamma di 39 anni.
Sono stati celebrati nei giorni scorsi nella chiesa parrocchiale di Antrona i funerali di Vera Farioli, morta a 39 anni dopo una lunga malattia. Alla cerimonia hanno partecipato numerose persone provenienti dalla valle Antrona e da altre località dell’Ossola, insieme ai familiari e agli amici.
La malattia le era stata diagnosticata quando aveva appena 28 anni e una figlia di due anni. Nel corso degli anni aveva continuato a seguire la famiglia e le proprie attività. Collaborava inoltre nella gestione della ditta edile della famiglia Farioli, conosciuta nel territorio della valle.
L’impegno nel sociale
Laureata in Scienze del turismo e della comunità locale all’università Milano Bicocca, Farioli conosceva bene la lingua spagnola. Per alcuni anni aveva collaborato con un’amica per sostenere bambine peruviane affette da leucemia arrivate in Italia per sottoporsi alle cure dell’ospedale Bambino Gesù di Roma
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