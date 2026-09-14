Animale attraversa la strada, auto si schianta contro un palo.

Animale attraversa la strada, auto si schianta contro un palo a Crevacuore

Una Mercedes è uscita di strada l’altro giorno a Crevacuore dopo che un animale ha attraversato improvvisamente la carreggiata. L’incidente autonomo ha coinvolto due giovanissimi: al volante si trovava un ragazzo nato nel 2005, mentre con lui viaggiava un passeggero nato nel 2009.

Il conducente, trovandosi davanti l’animale, ha perso il controllo della vettura. La Mercedes ha terminato la propria corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica, che è rimasto danneggiato nell’impatto. Non risultano coinvolti altri veicoli nel sinistro.

Nessun ferito tra i due giovani

Sul luogo dell’incidente è stato richiesto l’intervento del personale sanitario del 118. Nonostante l’urto e i danni riportati dall’auto e dal palo, per i due occupanti della Mercedes non è stato necessario il trasporto in ospedale: entrambi sono infatti rimasti illesi.

La Mercedes recuperata dal carro attrezzi

Come riporta Notizia Oggi, terminate le verifiche sulle condizioni dei due giovani, è stato necessario provvedere alla rimozione dell’automobile. La Mercedes è stata recuperata e portata via con l’intervento di un carro attrezzi, consentendo così di liberare completamente la zona interessata dall’incidente.

Non sono state elevate sanzioni in seguito all’accaduto. Resta invece il danneggiamento del palo dell’illuminazione colpito dalla vettura durante l’uscita di strada, provocata dall’improvviso attraversamento dell’animale.

Foto di repertorio

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