Scontro tra moto e pick up: motociclista in ospedale con l’elisoccorso. Un brutto incidente quello che ha avuto luogo attorno all’ora di cena di ieri, venerdì 11 settembre, sulla provinciale 596 dei Cairoli, a Vinzaglio.

Scontro tra moto e pick up: motociclista in ospedale con l’elisoccorso

Ad avere l peggio è stato il centauro, ferito gravemente dopo il violento impatto. Dopo le prime cure sul posto, il personale medico del 118 ha disposto il trasferimento del motociclista all’ospedale di Novara tramite l’elisoccorso di Borgosesia.

Successivamente le squadra dei vigili del fuoco presenti sul posto hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, dove inevitabilmente il traffico aveva subito dei rallentamenti.

LEGGI ANCHE: Paura in via Bertodano: scontro tra auto e moto, interviene il 118

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato