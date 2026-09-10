Omicidio-suicidio: uccide la sorella sordomuta e si toglie la vita. Un autentico dramma familiare è venuto alla luce nella tarda serata di martedì a Moncalieri, nella vicina provincia di Torino.

Omicidio-suicidio: uccide la sorella sordomuta e si toglie la vita

Le vittime sono Rosella Bocchiardi, 79 anni, e il fratello Roberto, 75 anni. La donna presentava una grave ferita alla testa. Nella stessa stanza è stato rinvenuto anche il corpo dell’uomo, gravemente malato, che si è impiccato.

All’interno dell’abitazione i carabinieri hanno trovato un messaggio scritto a mano e fissato a un armadio. Nel biglietto Roberto annunciava l’intenzione di suicidarsi dopo avere ucciso la sorella, elemento che indirizza le indagini appunto verso la dinamica dell’omicidio-suicidio.

Gli investigatori hanno inoltre sequestrato un tubo di ferro trovato nell’appartamento. L’oggetto potrebbe essere stato utilizzato per colpire alla testa la donna, che era sordomuta. Saranno gli esami medico-legali e scientifici a verificare la compatibilità.

I primi elementi raccolti indicano che i due fratelli erano morti già da alcuni giorni. Saranno le autopsie a stabilire con maggiore precisione momenti e successione degli eventi. Molto probabilmente l’uomo aveva compreso di non avere più molto da vivere e temeva che la sorella non potesse farcela da sola. Da qui la drammatica decisione di farla finita.

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