Attualità
Trovato morto in casa: aveva 59 anni
L’uomo lavorava alla Lavazza di Gattinara
E’ stato trovato morto nella sua abitazione di Gattinara nella giornata di ieri, lunedì 7 settembre. Massimo Bernascone aveva solo 59 anni e viveva solo in città. E la sua improvvisa scomparsa ha destato cordoglio tra le persone che lo conoscevano. Bernascone lavorava alla Lavazza ed era quindi conosciuto anche nell’ambiente professionale.
La notizia della morte si è rapidamente diffusa a Gattinara. Una scomparsa arrivata a 59 anni e che ha lasciato nel dolore i familiari e quanti avevano avuto occasione di conoscere Bernascone nel corso degli anni, sia nella vita quotidiana sia attraverso il suo lavoro.
Mercoledì l’ultimo saluto
La famiglia ha intanto comunicato le modalità dell’ultimo saluto. La benedizione di Massimo Bernascone è in programma nella mattinata di domani, mercoledì 9 settembre, alle 10 alla camera mortuaria dell’ospedale di Borgosesia, dove parenti, amici e conoscenti potranno raccogliersi per salutarlo
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