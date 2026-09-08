Seguici su

Attualità

Trovato morto in casa: aveva 59 anni

L’uomo lavorava alla Lavazza di Gattinara

Pubblicato

2 minuti fa

il

comunità in lutto per gianluca filippi
Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

E’ stato trovato morto nella sua abitazione di Gattinara nella giornata di ieri, lunedì 7 settembre. Massimo Bernascone aveva solo 59 anni e viveva solo in città. E la sua improvvisa scomparsa ha destato cordoglio tra le persone che lo conoscevano. Bernascone lavorava alla Lavazza ed era quindi conosciuto anche nell’ambiente professionale.

La notizia della morte si è rapidamente diffusa a Gattinara. Una scomparsa arrivata a 59 anni e che ha lasciato nel dolore i familiari e quanti avevano avuto occasione di conoscere Bernascone nel corso degli anni, sia nella vita quotidiana sia attraverso il suo lavoro.

Mercoledì l’ultimo saluto

La famiglia ha intanto comunicato le modalità dell’ultimo saluto. La benedizione di Massimo Bernascone è in programma nella mattinata di domani, mercoledì 9 settembre, alle 10 alla camera mortuaria dell’ospedale di Borgosesia, dove parenti, amici e conoscenti potranno raccogliersi per salutarlo

.
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *