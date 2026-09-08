Trovato morto in casa: aveva 59 anni

La notizia della morte si è rapidamente diffusa a Gattinara. Una scomparsa arrivata a 59 anni e che ha lasciato nel dolore i familiari e quanti avevano avuto occasione di conoscere Bernascone nel corso degli anni, sia nella vita quotidiana sia attraverso il suo lavoro.

Mercoledì l’ultimo saluto

La famiglia ha intanto comunicato le modalità dell’ultimo saluto. La benedizione di Massimo Bernascone è in programma nella mattinata di domani, mercoledì 9 settembre, alle 10 alla camera mortuaria dell’ospedale di Borgosesia, dove parenti, amici e conoscenti potranno raccogliersi per salutarlo