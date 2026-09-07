Muore a soli 57 anni per una caduta in monopattino.

Muore a soli 57 anni per una caduta in monopattino

Un lutto che tocca Gattinara ma anche i paesi limitrofi. Paolo Barbaglia, 57 anni, residente in città, è morto nel tardo pomeriggio di venerdì 4 settembre, in seguito a una caduta dal monopattino sulla provinciale 594 nel territorio di Lenta. L’uomo stava percorrendo la strada che collega la zona con Gattinara quando all’altezza di un dosso è finito a terra riportando ferite fatali.

Alcuni automobilisti, dopo averlo visto sull’asfalto, hanno dato l’allarme. I sanitari intervenuti sul posto non hanno però potuto salvargli la vita. Sono arrivati anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione quanto accaduto nei momenti precedenti alla tragedia.

Gli accertamenti sulla dinamica

Come riporta Notizia Oggi, dalle prime verifiche non sono emersi elementi che facciano pensare al coinvolgimento di altri mezzi. Sul posto non sono state individuate tracce di frenata o parti riconducibili a un veicolo. Nessuno, inoltre, ha assistito direttamente al momento in cui Barbaglia ha perso il controllo del monopattino.

Gli accertamenti, coordinati dalla procura di Vercelli, dovranno chiarire cosa abbia provocato la caduta.

Aveva lavorato anche a Biella

A Gattinara era un volto conosciuto soprattutto nel mondo dei locali e della ristorazione. Fino a pochi mesi fa aveva gestito l’Orso Cafè di corso Valsesia, diventato uno dei punti di ritrovo frequentati in città.

In precedenza aveva lavorato anche a Biella e Borgosesia e aveva gestito la piscina lungo la provinciale 142 a Roasio. Per molti gattinaresi, però, il suo nome resta legato soprattutto al Birimbao, locale portato avanti per anni insieme al fratello Tiziano, dove generazioni di clienti lo avevano conosciuto dietro il bancone. Si attende a breve la data del funerale.

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