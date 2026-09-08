Attualità
Mercato di Biella: il sindaco va avanti
Tanti i contrari allo spostamento dell’area mercatale durante l’assemblea
Mercato di Biella: il sindaco va avanti.
Nessun dietrofront nell’assemblea pubblica sul futuro del mercato di Biella. Il sindaco Marzio Olivero prosegue per la sua strada. “Vogliamo portare gli ambulanti in una area appena riqualificata”. E poi ha aggiunto: “Gli operatori del mercato preferiscono andare a braccetto con l’opposizione”.
Olivero prosegue nel suo progetto anche se durante l’assemblea sono piovuti una serie di “no” al trasferimento del mercato.
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