Bloccati e ammanettati in via Italia dalla polizia

Domenica mattina movimentata in via Italia, nel cuore di Biella, dove due uomini già noti alle forze dell’ordine sono stati fermati dagli agenti delle volanti durante un servizio di pattugliamento del territorio.

Secondo quanto emerso, i due avrebbero mostrato ben poca collaborazione nei confronti dei poliziotti, opponendosi energicamente agli accertamenti. Gli agenti li hanno quindi bloccati a terra per poi farli salire sulle vetture di servizio e portarli in questura per tutti gli accertamenti del caso.

La scena, avvenuta sotto gli occhi di diversi passanti, non è passata inosservata. Alcuni di loro, durante l’intervento della polizia, hanno applaudito gli agenti.

Al termine degli accertamenti saranno valutate le singole posizioni dei due uomini. Per entrambi potrebbe scattare una denuncia con l’ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale.

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