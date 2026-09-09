Vanno a funghi e trovano resti umani nel bosco

Il ritrovamento riporta l’attenzione anche su una scomparsa avvenuta nella stessa area alcuni mesi fa. Nel dicembre scorso un pensionato ottantenne residente nella Bassa Ossola era stato dato per disperso proprio nella zona della val Loana.

Dell’uomo era stata individuata l’auto parcheggiata, ma le successive e meticolose ricerche non avevano permesso di trovarne altre tracce. Alle operazioni avevano partecipato numerosi soccorritori ed erano stati impiegati anche mezzi aerei. Al momento non esiste però alcuna conferma che i resti scoperti domenica appartengano all’ottantenne: saranno gli esami e le indagini a stabilire se esiste un collegamento.