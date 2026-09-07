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Cronaca

Dramma al lago: uomo di 35 anni muore annegato

La vittima è stata recuperata dai vigili del fuoco, inutili i tentativi di rianimazione

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26 secondi fa

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dramma al lago
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Dramma al lago: uomo di 35 anni muore annegato. La tragedia è avenuta l’altra sera al Lago Grande di Avigliana, nella vicina provincia di Torino. E’ successo poco prima della 19.

Dramma al lago

Inutile l’intervento dei vigili del fuoco e del personale sanitario del 118 di Azienda Zero. I pompieri sono riusciti a raggiungere la vittima e a recuperarla dall’acqua, affidandola così ai medici. Ma le sue condizioni sono apparse subito estremamente gravi e, nonostante le manovre di rianimazione, i sanitari nonhanno potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto.

Ancora da chiarire le cause che hanno portato alla tragedia. Potrebbe essersi trattato di uno sfortunato incidente oppure l’uomo potrebbe anche aver accusato un malore mentre si trovava in acqua.
LEGGI ANCHE: Tragedia al lago di Viverone: annegato un 32enne

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