Uccide la moglie e poi si toglie la vita

Tragedia nel Novarese

Dramma nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 gennaio a Cameri, dove si è consumato un omicidio-suicidio che ha sconvolto la comunità locale. A perdere la vita una coppia di anziani.

Secondo quanto emerso dalle indagini, un anziano avrebbe ucciso la moglie di 83 anni con un colpo di pistola, per poi togliersi la vita utilizzando la stessa arma. La donna era da tempo affetta da una grave patologia degenerativa e non era più autosufficiente. La pistola risultava regolarmente detenuta: l’anziano, infatti, era un collezionista di armi.

La scoperta del figlio

A scoprire quanto accaduto è stato il figlio della coppia che non riuscendo a mettersi in contatto con i genitori da diverse ore si è recato presso l’abitazione, dando poi l’allarme. All’interno della casa ha trovato i corpi senza vita dei due coniugi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il medico legale, che ha constatato il decesso di entrambi. Lo riporta Notizia Oggi. 

Indagini in corso per escludere ulteriori cause.

