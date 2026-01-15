Tir prende fuoco: autista ferito e traffico paralizzato per ore.

Notte di paura sulla tangenziale sud di Torino, dove nella tarda serata di domenica un tir ha preso fuoco mentre percorreva la carreggiata in direzione sud. L’incendio si è sviluppato intorno alle 23.30. Il conducente del mezzo pesante, accortosi delle fiamme, è riuscito ad abbandonare il camion appena in tempo. Lo riporta Notizia Oggi

Nel tentativo di spegnere l’incendio ha però riportato ustioni al volto e alle mani. Soccorso dall’equipe del 118 giunta sul posto, è stato trasportato all’ospedale Cto di Torino in codice giallo: le sue condizioni non sono gravi, ma ha comunque necessitato di cure ospedaliere.

Il rischio per il gas

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse anche a causa dell’alimentazione a gas del mezzo, che ha richiesto tempi più lunghi per la completa messa in sicurezza. I pompieri hanno lavorato senza sosta fino alle prime ore del mattino.

Presenti anche gli agenti della polizia stradale e gli ausiliari della società che gestisce la tangenziale torinese, impegnati nella gestione dell’emergenza e nella regolazione della viabilità. Per consentire le operazioni di soccorso e bonifica, la carreggiata è stata chiusa al traffico, con pesanti ripercussioni sulla circolazione. La chiusura ha infatti causato lunghe code e rallentamenti sia sulla tangenziale sia sulle principali direttrici di accesso.

