V.I.T.A. investe sul futuro della mobilità e sul territorio con un duplice progetto: la sesta edizione della V.I.T.A. Academy, il programma di

formazione gratuita che consente di ottenere la Patente D e il C.Q.C. persone con stipendio garantito sin dal primo giorno, e l’assunzione immediata di autisti professionisti già in possesso delle abilitazioni. Due opportunità concrete per chi cerca lavoro stabile in un’azienda solida e per chi desidera crescere in un settore strategico per il trasporto pubblico e turistico.

Vita: percorso formativo retribuito per formare i nuovi autisti di bus

«Diventa autista, dai valore alla tua VITA» – afferma Jean Pierre Calliera, Amministratore Delegato di V.I.T.A. S.p.A. – «Con questa iniziativa vogliamo offrire lavoro sicuro e formazione di qualità, ma anche rafforzare il legame con il nostro territorio, garantendo servizi di trasporto pubblico e turistico che favoriscano la mobilità sostenibile e la crescita economica locale».

L’Academy è rivolta a persone disoccupate, motivate a entrare nel team V.I.T.A. S.p.A., che abbiano almeno 21 anni, patente B o superiore e buona conoscenza della lingua italiana. Il percorso dura sei mesi, è retribuito e si conclude con un contratto a tempo indeterminato. La sede è ad Arnad, in Valle d’Aosta, e il programma prevede formazione intensiva e inserimento immediato nell’organico aziendale.

Parallelamente, V.I.T.A. S.p.A. cerca autisti professionisti già in possesso di Patente D e C.Q.C. persone, pronti a entrare subito in servizio. I candidati selezionati saranno impegnati sia nei servizi di trasporto pubblico locale sia in quelli turistici, contribuendo a promuovere la mobilità sostenibile e il turismo nel territorio.

L’azienda offre stabilità, continuità lavorativa e retribuzione commisurata all’esperienza, in un contesto organizzato e orientato all’eccellenza.

Per candidarsi alla V.I.T.A. Academy: https://bit.ly/VITA-Academy5

Per candidarsi come autista professionista: mailto:mail@vitagroup.it

