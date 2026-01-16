Lawer ottiene la certificazione per la Parità di genere

Lawer, azienda biellese specializzata nella progettazione e produzione di sistemi automatici di pesatura e dosaggio di prodotti in polvere e liquidi, ha ottenuto la Certificazione della Parità di Genere, uno strumento concreto per misurare e premiare l’impegno delle aziende verso l’uguaglianza. Introdotta dalla Legge n. 162/2021 e sostenuta dal PNRR, questa attestazione non è obbligatoria, ma rappresenta un vantaggio competitivo per chi decide di ottenerla.

“Abbiamo scelto di intraprendere questo percorso come primo passo verso un più ampio processo di miglioramento continuo, con l’obiettivo, da un lato, di “certificare” le buone prassi già esistenti e, dall’altro, di introdurre azioni migliorative attraverso una maggiore attenzione alla cultura aziendale – Spiegano Filippo Lanaro e Paolo De Bona, amministratori di Lawer -. Da sempre, infatti, cerchiamo di promuovere un ambiente di lavoro inclusivo e affrontare il percorso di accreditamento ci ha permesso di metterci in gioco e favorire ancora di più la parità all’interno della nostra azienda”.

La certificazione

La certificazione si basa sulla prassi UNI/PdR 125:2022, che definisce indicatori chiave in sei aree: cultura aziendale, governance, gestione delle risorse umane, opportunità di crescita, equità salariale e tutela della genitorialità. Per ottenere il riconoscimento, le organizzazioni devono raggiungere almeno il 60% del punteggio previsto, dimostrando azioni concrete e miglioramenti nel tempo.

Il processo è volontario e ha previsto audit da parte di organismi accreditati. La validità è triennale, con verifiche periodiche. Non si tratta solo di un sigillo etico: l’azienda accreditata può anche comunicare un’immagine più positiva sul mercato.

In sintesi, la certificazione della parità di genere è molto più di un adempimento: è un investimento strategico che unisce responsabilità sociale, reputazione e vantaggi economici. Un passo decisivo verso un mondo del lavoro più equo e inclusivo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook