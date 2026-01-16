A seguito di una segnalazione anonima ricevuta sull’applicazione della polizia di Stato YOUPOL, nella serata di lunedì 12 gennaio il personale della Squadra Mobile della Questura di Biella ha arrestato un pregiudicato biellese di 45 anni per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di una pistola con matricola abrasa.

Spacciatore arrestato grazie a una segnalazione sull’App YouPol

Gli agenti della Squadra Mobile, nel corso di una perquisizione, hanno trovato nella sua abitazione 70 grammi di eroina oltre a bilancini elettronici e materiale per il confezionamento, nonché la somma di circa 5mila euro nascosta in un bracciolo dell’auto in uso al pregiudicato. Gli investigatori hanno inoltre rinvenuto telefoni cellulari utilizzati per gestire i contatti con gli acquirenti dello stupefacente ed alcuni fogli riportanti la contabilità dell’attività svolta.

Ancor più grave è stato il ritrovamento di una pistola Beretta calibro 7.65 con matricola abrasa e relativo munizionamento. L’arma, funzionante, sarà sottoposta ad accertamenti al fine di verificare se sia stata usata in qualche evento delittuoso.

Nella mattinata odierna il giudice ha convalidato l’arresto operato dalla polizia di Stato, sottoponendo l’uomo alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook