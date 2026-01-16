Si consolida il legame tra il mondo del volontariato e le istituzioni del territorio. Nei giorni scorsi è stata ufficialmente rinnovata la convenzione tra l’Associazione Biellese Volontari (ABV) e la Procura della Repubblica di Biella.

Si conferma il legame tra Abv e Procura di Biella

La firma sancisce la prosecuzione di una sinergia virtuosa che vede i volontari impegnati nel supporto alle attività amministrative e di

accoglienza, facilitando il rapporto tra la cittadinanza e gli uffici giudiziari.

Alla firma del rinnovo erano presenti le figure chiave di questo accordo:

 Il Procuratore della Repubblica, dott. Mario Andrigo;

 La Presidente di ABV, Rita Di Braccio;

 Il volontario ABV, Attilio Orcelletto;

 La Direttrice amministrativa della Procura, dott.ssa Domenica G.

Sapienza.

Un impegno per la comunità Il rinnovo della convenzione non è solo un

atto formale, ma il riconoscimento del valore aggiunto che il volontariato

apporta quotidianamente al sistema giustizia. Grazie alla presenza di figure

esperte come Attilio Orcelletto, l’associazione garantisce un supporto

operativo prezioso, permettendo alla struttura della Procura di ottimizzare i

flussi di lavoro a beneficio dell’efficienza generale.

“Il rinnovo di questa collaborazione è motivo di grande orgoglio per noi,”

ha dichiarato Rita Di Braccio, presidente di ABV. “Essere al fianco della

Procura significa mettere le competenze dei nostri volontari al servizio del

bene comune, creando un ponte solido tra istituzioni e territorio.”

Efficienza e solidarietà Anche la dirigenza della Procura ha espresso

profonda soddisfazione per il contributo ricevuto, sottolineando come la

presenza dei volontari ABV rappresenti ormai un punto fermo

nell’organizzazione dell'ufficio, fondamentale per garantire un servizio

sempre più vicino alle esigenze del cittadino.

