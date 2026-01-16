A fine mese scadrà il termine per partecipare al Bando “Transizione Digitale 2025”, indetto dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte. In questo contesto, Megaweb, divisione servizi IT di Città Studi con in collaborazione con Inoma, offre un sostegno mirato alle micro e piccole imprese, assistendole nel delicato processo di accesso ai finanziamenti e accompagnandole nella presentazione delle domande.

Ultimi giorni per partecipare al Bando “Transizione Digitale 2025”

Il bando propone un’occasione unica per le aziende che desiderano investire nella cybersecurity, permettendo loro di ottenere un contributo fino a 5.000 €. Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per migliorare l'innovazione, la sicurezza informatica e l’adozione di nuove tecnologie, contribuendo così a ridurre i costi operativi.

Le imprese possono finanziare interventi cruciali, come misure di cybersecurity, sistemi di difesa informatica, soluzioni di continuità operativa, software avanzati e percorsi di formazione per il personale. In un panorama in cui gli attacchi informatici e i furti di dati aumentano costantemente, questo bando offre un sostegno significativo per rafforzare la protezione degli asset digitali delle aziende.

Megaweb, attraverso il suo approccio integrato, è pronta a guidare le imprese in ciascuna fase del bando, iniziando con un’analisi preliminare gratuita del fabbisogno aziendale fino alla progettazione dell’intervento, garantendo che sia in linea con le specifiche del bando. L’azienda fornisce anche assistenza nella preparazione della domanda sulla piattaforma RESTART, insieme alla fornitura certificata dei servizi di cybersecurity ammissibili.

La scadenza per presentare le domande è fissata per il 30 gennaio 2026 alle 12:00, con una

dotazione finanziaria complessiva di 290.000 €. Possono beneficiare del bando le micro e piccole

imprese con sede o unità locale nelle province di Biella, Vercelli, Novara e Verbano-Cusio-Ossola. Il

contributo coprirà il 50% delle spese per tecnologie comprese nelle categorie A, B e C, inclusa la

cybersecurity, con un contributo massimo di 5.000 € e una spesa minima di 2.000 €.

Le spese ammissibili includono consulenze, formazione, attrezzature tecnologiche e software. Non

perdere questa occasione per far crescere il tuo business grazie al supporto dei fondi pubblici.

Per prenotare una consulenza gratuita e verificare l'idoneità della tua azienda al contributo,

contatta Megaweb al numero 015-8551180 o scrivi a info@megaweb.it entro il 22 gennaio

2026.

