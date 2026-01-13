Seguici su

AttualitàCronacaFuori provincia

Omicidio – suicidio a Cameri

Il marito ha sparato alla moglie malata da tempo e poi si è ucciso

Pubblicato

54 minuti fa

il

una comunità in lutto per la giovane maestra

Omicidio – suicidio a Cameri in provincia di Novara. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri un uomo di 88 anni ha ucciso con un colpo di pistola la moglie di 83 anni da tempo malata per poi rivolgere l’arma contro di sé togliendosi la vita. La coppia viveva in una villetta di Strada Ceppo, una zona residenziale del Comune dell’Ovest Ticino. L’arma, di grosso calibro, era regolarmente detenuta. L’allarme è arrivato in tarda mattinata. Sul posto con i Carabinieri ol medico legale che ha potuto solo constatare il decesso.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.