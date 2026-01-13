Omicidio – suicidio a Cameri in provincia di Novara. Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri un uomo di 88 anni ha ucciso con un colpo di pistola la moglie di 83 anni da tempo malata per poi rivolgere l’arma contro di sé togliendosi la vita. La coppia viveva in una villetta di Strada Ceppo, una zona residenziale del Comune dell’Ovest Ticino. L’arma, di grosso calibro, era regolarmente detenuta. L’allarme è arrivato in tarda mattinata. Sul posto con i Carabinieri ol medico legale che ha potuto solo constatare il decesso.

