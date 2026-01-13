AttualitàBiella
Kamishibai in Biblioteca per i piccoli
Martedì 20 gennaio riprendono in biblioteca gli incontri per bambini e famiglie
Martedì 20 gennaio alle ore 16,30, dopo la pausa natalizia, riprendono in Biblioteca gli incontri mensili dedicati espressamente alle famiglie con bambini da 3 ai 6 anni, con letture animate e con l’uso del “kamishibai”.
Il teatrino kamishibai è una modalità di lettura di storie animate, i bambini e le bambine possono ascoltare e, contemporaneamente, vedere le tavole illustrate come se si stesse leggendo un libro. Il kamishibai nasce dalla cultura Giapponese nel XII secolo nei templi buddisti come metodo di narrazione per analfabeti. Ha raggiunto la sua massima popolarità tra gli anni 1920-1950 come forma di narrazione ambulante.
Di seguito, il calendario dei martedì in programma:
20 gennaio
24 febbraio
17 marzo
21 aprile
19 maggio
16 giugno
La Biblioteca vi aspetta quindi martedì 20 gennaio alle 16,30: non mancate!
