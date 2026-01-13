Seguici su

Kamishibai in Biblioteca per i piccoli

Martedì 20 gennaio riprendono in biblioteca gli incontri per bambini e famiglie

Pubblicato

9 minuti fa

il

Martedì 20 gennaio alle ore 16,30, dopo la pausa natalizia, riprendono in Biblioteca gli incontri mensili dedicati espressamente alle famiglie con bambini da 3 ai 6 anni, con letture animate e con l’uso del “kamishibai”.

Il teatrino kamishibai è una modalità di lettura di storie animate, i bambini e le bambine possono ascoltare e, contemporaneamente, vedere le tavole illustrate come se si stesse leggendo un libro. Il kamishibai nasce dalla cultura Giapponese nel XII secolo nei templi buddisti come metodo di narrazione per analfabeti. Ha raggiunto la sua massima popolarità tra gli anni 1920-1950 come forma di narrazione ambulante.

Di seguito, il calendario dei martedì in programma:
20 gennaio
24 febbraio
17 marzo
21 aprile
19 maggio
16 giugno

La Biblioteca vi aspetta quindi martedì 20 gennaio alle 16,30: non mancate!

