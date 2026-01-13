Seguici su

AttualitàBiella

Biella ha accolto la fiamma olimpica FOTOGALLERY

Tanti volti noti tra i tedofori che hanno portato la fiaccola

Pubblicato

36 minuti fa

il

Tante persone stamattina a Biella per il passaggio della fiamma olimpica che aprirà i Giochi invernali di Milano Cortina 2026.

Buona la cornice di pubblico che ha voluto assistere alla manifestazione. Tante scuole hanno voluto essere presenti. Tra i tedofori Nicole Orlando, l’atleta paralimpica, ma anche il nostro direttore editoriale Matteo Floris che ha portato la fiaccola. Poi esponenti del mondo dell’imprenditoria come Gildo Zegna e Pierfrancesco Corcione.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.