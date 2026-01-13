Biella ha accolto la fiamma olimpica FOTOGALLERY

Tante persone stamattina a Biella per il passaggio della fiamma olimpica che aprirà i Giochi invernali di Milano Cortina 2026.

Buona la cornice di pubblico che ha voluto assistere alla manifestazione. Tante scuole hanno voluto essere presenti. Tra i tedofori Nicole Orlando, l’atleta paralimpica, ma anche il nostro direttore editoriale Matteo Floris che ha portato la fiaccola. Poi esponenti del mondo dell’imprenditoria come Gildo Zegna e Pierfrancesco Corcione.

