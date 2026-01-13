Il viaggio della fiamma olimpica prosegue

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 continua oggi con la sua trentasettesima giornata: il Convoglio lascia la Valle d’Aosta e riprende il suo percorso in Piemonte.

La tappa parte da Ivrea toccando poi Biella, Vercelli, Casale Monferrato e si conclude a Novara, dove dalle ore 17.00 si terrà la City Celebration in Piazza Martiri della Libertà: un evento aperto al pubblico che accoglierà l’arrivo della Fiamma con musica, intrattenimento e attività dedicate all’intera comunità.

Il Coca-Cola Village accoglierà i presenti con musica, intrattenimento e attività dedicate alla comunità: saranno distribuite mini-lattine in alluminio di Coca-Cola Original e Coca-Cola Zero Zuccheri. La raccolta sarà gestita in collaborazione con CiAl – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, grazie a un mezzo dedicato nel convoglio e presidi specifici nelle città ospitanti.

Proseguirà anche la collaborazione con Banco Alimentare: durante le City Celebration sarà possibile gustare pizza accompagnata da Coca-Cola e sostenere le attività dell’organizzazione con una donazione.

Parte delle donazioni raccolte nei Villaggi Coca-Cola durante il Viaggio verrà destinata alla raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari durante i Giochi Olimpici e Paralimpici.

Inoltre, all’interno del Villaggio Coca-Cola i visitatori potranno vivere un’esperienza davvero speciale: realizzare e portare a casa, gratuitamente, una lattina di Coca-Cola personalizzata con il proprio volto, il proprio nome, la data e la città della tappa.

Sarà anche presente un’Area Sport firmata Powerade, uno spazio interattivo per celebrare e sperimentare gli sport olimpici e paralimpici, in un’atmosfera dinamica, accogliente e inclusiva.

Anche con questa tappa, Coca-Cola conferma il proprio impegno nel portare in tutta Italia un viaggio capace di celebrare il Paese nella sua autenticità, creando connessioni tra persone, territori e comunità e condividendo i valori olimpici con energia e positività.

