Pugni, alias Lorenzo Pagni, originale cantautore toscano, ad inaugurare la rassegna Extra Rinomata Officina Spettacolo al teatro Erios di Vigliano Biellese. Cinque appuntamenti tra gennaio e aprile, con altrettanti artisti italiani emergenti. Sarà, originale cantautore toscano, ad inaugurare la ral teatro Erios di Vigliano Biellese. Cinque appuntamenti tra gennaio e aprile, con altrettanti artisti italiani emergenti.

Con Pugni parte la nuova rassegna musicale al teatro Erios

associazione Reloaders ed è sostenuta dalla Fondazione Piemonte dal Vivo attraverso il bando Corto Circuito, dal Comune di Vigliano Biellese e dalla Fondazione CRT. Si tratta di un’iniziativa per promuovere le nuove produzioni artistiche, soprattutto musicali, e dar vita a una stagione culturale diversa, in grado di valorizzare spazi alternativi ai consueti luoghi della cultura piemontesi. La rassegna è organizzata dall’ed è sostenuta dalla. Si tratta di un’iniziativa per promuovere le nuove produzioni artistiche, soprattutto musicali, e dar vita a una stagione culturale diversa, in grado di valorizzare spazi alternativi ai consueti luoghi della cultura piemontesi.

Il concerto di Pugni propone un viaggio sonoro che unisce la profondità del cantautorato indipendente e una rara sensibilità umana. Da ex canottiere a psicologo professionista in una clinica psichiatrica, Lorenzo Pagni trasforma l’ascolto dell’animo umano in canzoni. Dopo il successo dell’album d’esordio “Tuffo” e le prestigiose aperture dei concerti di Willie Peyote e Irene Grandi, l’artista toscano approda finalmente all’Erios, per un’esperienza immersiva su temi come la salute mentale e il diritto di sentirsi fuori posto.

Il concerto avrà inizio alle ore 21.00 (apertura porte ore 20.00).

