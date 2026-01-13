AttualitàCircondario
Nei secoli fedele: mostra sui carabinieri nel Biellese
La rassegna sarà ospitata al Ricetto di Candelo fino a febbraio
Nei secoli fedele: mostra sui carabinieri nel Biellese
Una mostra che sarà ospitata nelle cantine di Crono al Ricetto di Candelo racconterà i carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri. L’inaugurazione sabato 17 gennaio alle 16.30. L’esposizione storica e fotografica a cura di Claudia Ghiraldello sarà aperta fino all’1 febbraio il sabato e la domenica dalle 10 alle 19.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
Biella in lacrime per Enrico Finezzi
Cronaca18 ore fa
Giovane brigadiere stroncato da un malore mentre era in servizio
Attualità2 giorni fa
Perde 3000 euro al videopoker e chiama i carabinieri
Attualità1 giorno fa
Coop verso la svolta? Si valuta anche la chiusura domenicale
Attualità3 giorni fa