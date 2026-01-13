Nei secoli fedele: mostra sui carabinieri nel Biellese

Una mostra che sarà ospitata nelle cantine di Crono al Ricetto di Candelo racconterà i carabinieri nel Biellese dal 1814 ai giorni nostri. L’inaugurazione sabato 17 gennaio alle 16.30. L’esposizione storica e fotografica a cura di Claudia Ghiraldello sarà aperta fino all’1 febbraio il sabato e la domenica dalle 10 alle 19.

