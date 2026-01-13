AttualitàCossatese
Riscaldano il materasso con i carboni e prende fuoco
Paura ieri a Cossato, sul posto vigili del fuoco e carabinieri
Allarme a Cossato per un materasso bruciato. E’ successo ieri sera.
Riscaldano il materasso con i carboni e prende fuoco. Per paura l’uomo ha preso il materasso gettandolo nel cortile. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per gli accertamenti del caso.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
Biella in lacrime per Enrico Finezzi
Cronaca17 ore fa
Giovane brigadiere stroncato da un malore mentre era in servizio
Attualità2 giorni fa
Perde 3000 euro al videopoker e chiama i carabinieri
Attualità3 giorni fa
Enrico Finezzi morto travolto da una valanga a Pila
Attualità1 giorno fa