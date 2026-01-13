Allarme a Cossato per un materasso bruciato. E’ successo ieri sera.

Riscaldano il materasso con i carboni e prende fuoco. Per paura l’uomo ha preso il materasso gettandolo nel cortile. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri per gli accertamenti del caso.

