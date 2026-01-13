CossateseCronaca
Incidente sul lavoro: braccio incastrato nel macchinario
Portata in ospedale. E’ successo in una ditta del Biellese orientale
A Quaregna Cerreto in una ditta tessile una donna del 1969 residente nel Biellese durante il proprio turno di lavoro inseriva il braccio nel macchinario tessile. E’ rimasta infortunata.
Ha riportato escoriazioni. Per fortuna non è in pericolo. E’ stata portata in ospedale a Biella.
Intervento dello Spresal e dei carabinieri per gli accertamenti del caso.
