Un grave lutto ha sconvolto la comunità di Ponderano e l’intero territorio biellese. All’età di soli 40 anni è mancato Matteo Brolis, una persona profondamente stimata e benvoluta da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di condividere con lui un tratto di strada.

Addio a Matteo Brolis: aveva appena 40 anni

La notizia della sua prematura scomparsa si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto incolmabile e un senso di profonda incredulità tra amici, conoscenti e colleghi.

Originario del Biellese, Matteo si era trasferito da tempo a Modena per motivi di lavoro. Nonostante la distanza geografica, aveva sempre mantenuto saldo il legame con la sua terra d’origine e con gli affetti di sempre. Chi lo ha conosciuto ne ricorda le straordinarie qualità umane: una persona solare, generosa, sempre disponibile e dotata di una spiccata sensibilità.

In queste ore di immenso dolore, il pensiero di tutti stringe in un abbraccio la famiglia, in particolare la mamma, colpita dal dolore più grande che un genitore possa sperimentare. A testimonianza di questo legame indissolubile, le toccanti parole della madre dedicate al figlio:

“Sei il mio pensiero ogni giorno… sei quella lacrima che non si asciuga… sei quella fonte che fa sempre male… sei quel dolore che non passa… sei l’amore che non muore mai”.

Matteo Brolis lascia la mamma, i cugini e i parenti tutti, unitamente ai tanti amici che in queste ore stanno affidando ai ricordi e alle prepreghiere il loro ultimo saluto.

Le funzioni religiose per l’ultimo addio si terranno nel Biellese e saranno affidate alle Onoranze Funebri Defabianis. Il Santo Rosario sarà recitato domani alle ore 18:00 nella chiesa parrocchiale di Ponderano. Nella stessa chiesa avranno luogo i funerali, che saranno celebrati alle ore 10:00 di venerdì 11 settembre. La comunità si appresta così a dare l’ultimo commosso saluto a un giovane uomo il cui ricordo resterà vivo nel cuore di tutti.

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