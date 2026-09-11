Attualità
Improvvisamente è mancata Fiorella Melera
Oggi l’ultimo saluto al tempio crematorio
Improvvisamente è mancata Fiorella Melera
Lutto a Biella per la morte di Fiorella Melera. Aveva 67 anni. Ne danno il triste annuncio il papà Marcello, la sua famiglia e tutte le persone che le hanno voluto bene. La donna si è spenta all’ospedale di Novara lo scorso 9 settembre. L’ultimo saluto verrà dato oggi venerdì 11 settembre alle 14 al tempio crematorio di Biella
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